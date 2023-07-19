Три знака Зодиака, которым сегодня необходимо отказаться от посещения парикмахерской

День, по мнению астрологов, четко делится на две части: первая его половина пропитана нервозностью, что может привести к раздражительности и даже агрессивности, но после обеда негатив пойдет на спад и жизнь вернется в нормальное русло. В это время можно принимать важные – как профессиональные, так и жизненные – решения, подписывать договора и заключать сделки, а вот посещать сегодня парикмахерскую категорически не рекомендуется.

Сегодня, 19 июля, от посещения парикмахерской необходимо отказаться представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них поход туда – категорическое табу.

Ухоженные Девы (22.08 – 23.09), которые тщательно следят за своим внешним видом, в парикмахерскую ходят как на работу – по расписанию, стараясь не пропустить ни одного посещения. Но сегодня им лучше отказаться от такого похода, поскольку стрижка, сделанная в это время, не самым лучшим образом отразится не только на внешности представителей знака, но и на их здоровье.

Целеустремленные Стрельцы (23.11 – 21.12) ходят в парикмахерскую не по графика, а по велению души: так, если им с утра вдруг показалось, что без «тюнинга» не обойтись, они бросят все и побегут улучшать свой внешний вид. Но сегодня звезды категорически не советуют им этого делать: новая стрижка окажется настолько неудачной, что им понадобиться время, чтобы привыкнуть к своему отражению в зеркале.

Увлекающиеся Водолеи (21.01 – 18.02) обожают следить за собой – это занятие, как правило, создает им хорошее настроение. Посещение парикмахерской в этом смысле, пожалуй, одно из любимых занятий представителей знака, но сегодня им лучше от него отказаться, потому что сделанная в этот день стрижка – даже удачная приведет к денежным потерям, а, значит, лучше повременить.

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