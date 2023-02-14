Три знака Зодиака, которым сегодня необходимо отказаться от старого ради нового 

На редкость продуктивный день, который обещает успех во всех сферах деятельности. Глобальные проекты, к реализации которых можно приступать в это время, потребуют разрушения старого – или отказа от него, – к чему нужно отнестись с пониманием и философским спокойствием: без этого качественно улучшить свою жизнь не удастся.

Сегодня, 14 февраля, отказаться от старого ради нового придется представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них такая рокировка особенно важна.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы давно живут с пониманием того, что нынешняя профессиональная деятельность их не устраивает – ни в моральном, ни в материальном отношении. Сегодня они могут получить предложение профессионального свойства, от которого, как принято говорить, нельзя отказаться. Звезды рекомендуют принять его, не сожалея о сделанном – на прежней работе перспектив у представителей знака уже нет.

Весы (24.09 – 23.10)

Весам звезды настоятельно рекомендуют подумать о смене места жительства, тем более что сейчас есть возможность переехать не только в другой дом или город, но и в другую страну. При этом им не нужно ничего разрушать – со временем они вернутся домой и продолжат жить и работать, но сейчас наилучшие перспективы ждут представителей знака вдалеке от нынешнего места пребывания.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеям пришла пора признаться себе в том, что в прежних отношениях с человеком, которого они еще вчера считали любимым, смысла больше нет. Они не устраивают друг друга ни в моральном, ни в физическом смысле – по сути дела, стали чужими друг другу людьми. А значит, необходимо рвать оставшиеся нити этой связи, не опасаясь остаться в одиночестве: очень быстро на место этого человека придет другой.

Читайте также: