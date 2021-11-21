Три знака Зодиака, которым сегодня необходимо отказаться от вредных привычек

День с темной – негативной – энергетикой, когда под ударом находится индивидуальность человека, которая будет подвергаться нападкам со стороны самых разных – недоброжелательных и завистливых – людей. Чтобы не стать их жертвой, необходимо держать под строжайшим контролем свои нервы, эмоции, действия, слова и привычки – особенно вредные.

Сегодня, 21 ноября, отказаться от вредных привычек рекомендуется представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них избавиться от этих, не прибавляющих им здоровья привычек особенно важно.

Лев (23.07 – 21.08)

Львам – особенно тем, кто в последнее время пристрастился к алкогольным напиткам – пора "завязывать" с этим, поскольку эта привычка вскоре начнет им досаждать. Недоброжелатели и так уже начали замечать, что представители знака время от времени ведут себя неадекватно, а что будет, если они узнают о причинах такого их поведения? С репутацией порядочного человека, на которого всегда можно положиться, придется распрощаться – на это представители королевского знака, которые всегда должны быть на высоте, пойти не могут.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеям звезды настоятельно рекомендуют сказать решительное "нет!" курению, которое представители знака считают непременным атрибутом богемного образа жизни. Ну а поскольку они – в силу занятия творчеством – причисляют себя к этой категории населения, они буквально не расстаются с сигаретой. Им неплохо было бы узнать, что мода на курение осталась в далеком прошлом, и сегодня в ходу – в том числе и у богемы – здоровый образ жизни, так что надо привыкать к нему, оставив сигареты в стороне.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбам – разумеется, прежде всего тем, кто любит поесть – давно пора пересмотреть свои отношения с едой и, как следствие, с холодильником. Конечно, страсть к заеданию неприятных событий, скорее, является расстройством пищевого поведения, но это не значит, что в наиболее неприятные жизненные моменты они могут поглощать все попадающееся им на глаза. Отражение в зеркале давно не радует, любимые платья и джинсы не сходятся на талии (и не только), да и расход немалый – на еду уходит очень много денег. Сегодня сложатся благоприятные условия для отказа от этой привычки.

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