Три знака Зодиака, которым сегодня необходимо отказаться от злых слов и мыслей

День, в течение которого необходимо желать только добро – любые злые слова и даже мысли практически сразу же вернутся к своему "источнику" бумерангом. Именно поэтому судьба, звезды и окружающие нас люди как будто бы нарочно будут провоцировать каждого из нас, вынуждая к нехорошим поступкам, слухам и сплетням – важно противостоять им.

Сегодня, 15 ноября отказаться от злых слов и недобрых мыслей необходимо представителям всех знаков Зодиака, но для трех их они могут стать по-настоящему опасными.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы хотят выглядеть в глазах окружающих паиньками, но в душе они далеко не такие смирные и добрые, какими хотят казаться. И если в глаза они редко говорят кому-нибудь неприятные вещи, в мыслях они не стесняются, позволяя себе не только едкие замечания, но и недобрые пожелания. Делать так звезды не рекомендуют им всегда, но сегодня – особенно: будет очень обидно, когда все то, что они посулили другим, случится с ними самими.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы – один из самых злопамятных знаков Зодиака, которые могут припомнить окружающим сделанное ими зло – ну, или то, что они считают злом – даже через несколько лет. Вот и сегодня они, похоже, откопают в глубинах своей памяти историю, которая впечатлила их некоторое время назад, и призовут – скорее всего, в мыслях – на голову своего обидчика все кары небесные. Вряд ли они будут готовы к тому, что все это – причем максимально близко к тексту – обрушится на них самих.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы славятся тем, что сначала говорят и только потом – думают. Как бы они ни корили себя за несдержанность, в очередной раз, когда их заденут или выведут из себя, они легко поддаются на провокацию, посылая, как гоголевская Хивря, в адрес обидчика – как нечаянного, так и сознательного – какое-нибудь проклятье – например: "Чтоб ты скис!" Никто доподлинно не знает, как именно оно должно реализоваться, но, думается, вряд ли представителям знака хотелось проверить это на себе.

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