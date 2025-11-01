Три знака, Зодиака которым сегодня необходимо отказаться от злых слов и мыслей

Гороскоп / © Credits

Сегодня, 1 ноября отказаться от злых слов и недобрых мыслей необходимо представителям всех знаков Зодиака, но для трех их они могут стать по-настоящему опасными.

Близнецы

Близнецы хотят производит на окружающих впечатление паинек, но в душе они далеко не такие добрыми, какими хотят казаться. И если в глаза они редко говорят кому-нибудь неприятные вещи, в мыслях они не стесняются. Делать так звезды не рекомендуют им всегда, но сегодня — особенно.

Дева

Девы — один из самых злопамятных знаков Зодиака, которые могут припомнить окружающим сделанное ими зло — ну, или то, что они считают злом — даже через несколько лет. Сегодня они «откопают» в глубинах памяти историю призовут на голову своего обидчика все кары небесные.

Стрелец

Стрельцы славятся тем, что сначала говорят и только потом — думают. Обидевшись, они могут наслать в адрес обидчика какое-нибудь проклятье, которое сегодня быстро вернется обратно. Вряд ли представителям знака захочется проверить это на себе, каким образом это произойдет.