Три знака, Зодиака которым сегодня необходимо отказаться от злых слов и мыслей
День, в течение которого необходимо желать всем — даже самым неприятным нам людям — только добра, поскольку любые злые слова и даже мысли практически сразу же вернутся к своему «источнику» — то есть, к нам — ибумерангом.
Сегодня, 1 ноября отказаться от злых слов и недобрых мыслей необходимо представителям всех знаков Зодиака, но для трех их они могут стать по-настоящему опасными.
Близнецы
Близнецы хотят производит на окружающих впечатление паинек, но в душе они далеко не такие добрыми, какими хотят казаться. И если в глаза они редко говорят кому-нибудь неприятные вещи, в мыслях они не стесняются. Делать так звезды не рекомендуют им всегда, но сегодня — особенно.
Дева
Девы — один из самых злопамятных знаков Зодиака, которые могут припомнить окружающим сделанное ими зло — ну, или то, что они считают злом — даже через несколько лет. Сегодня они «откопают» в глубинах памяти историю призовут на голову своего обидчика все кары небесные.
Стрелец
Стрельцы славятся тем, что сначала говорят и только потом — думают. Обидевшись, они могут наслать в адрес обидчика какое-нибудь проклятье, которое сегодня быстро вернется обратно. Вряд ли представителям знака захочется проверить это на себе, каким образом это произойдет.