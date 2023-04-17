Три знака Зодиака, которым сегодня необходимо подтянуть "хвосты" в делах

Несмотря на то, что на календаре понедельник, с которого принято начинать новые дела, нынешний день для них не подходит. Лучше всего в этот день завершить те профессиональные проекты, которые по какой-то – объективной или субъективной – причине были отложены на потом. Это позволит расчистить плацдарм для новых свершений, а время для них наступит уже через пару дней.

Сегодня, 17 апреля, завершить начатые раньше дела необходимо представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них подтянуть "хвосты" особенно важно.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны, несмотря на свойственное им легкомыслие, очень ответственно относятся к своей работе и, как правило, не допускают "зависания" своих дел. Но, скорее всего, по причине подготовки к празднику какие-то из них они запустили, теперь же пришло время исправлять положение, возвращаясь к решению вопросов, которые были поставлены на паузу.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы, будучи главными зодиакальными аккуратистами, любят порядок в делах, поэтому заканчивают работу над ними вовремя, а иногда и с опережением по срокам. Сегодняшнее опоздание они, скорее всего, воспримут как вызов себе, поэтому приложат массу усилий для того, чтобы закрыть все "зависшие" проекты нынешним днем, и весьма в этом смысле преуспеют.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи часто бросают начатые ими проекты на полпути в силу своей безалаберности – водится за ними такой грех. Но сегодня им следует собрать волю в кулак и завершить все, что у них по какой-то причине застопорилось. Если же они этого не сделают, то не смогут вовремя приступить к решению новых профессиональных вопросов, а это не лучшим образом отразится на их авторитете.

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