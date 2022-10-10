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Три знака Зодиака, которым сегодня необходимо показать характер

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Три знака Зодиака, которым сегодня необходимо показать характер

Фото: Credits

День, когда жизнь испытывает каждого человека на прочность: силы зла активизируются, а это негативно сказывается на психике. Для того чтобы не впасть в депрессию, не раскиснуть и не потерять контроль над эмоциями, необходимо показать характер. 

Сегодня, 10 октября, продемонстрировать силу воли и выдержку звезды рекомендуют представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них показать характер особенно необходимо. 

Рак (22.06 – 22.07)

Раки часто производят на окружающих впечатление нерешительных и слабовольных людей, но в случае, когда им не на кого больше надеяться, представители этого знака могут проявить силу воли и характер и выпутаться из самой сложной ситуации в одиночку. Нельзя сказать, что обстоятельства дня окажутся критическими, но бойцовские качества характера им пригодятся. 

Весы (24.09 – 23.10)

Главная проблема Весов – склонность к колебаниям и нерешительность, из-за которой они далеко не всегда могут действовать соответственно обстоятельствам. Но сегодня им необходимо будет наступить на горло этим своим качествам и действовать без сомнений и колебаний – так им удастся пройти испытания дня с честью. 

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеев трудно назвать уравновешенными людьми – они способны на сильные всплески эмоций, результатом которых часто бывают недоразумения с окружающими людьми. Но сегодня представители знака смогут взять себя в руки и показать, что способны сориентироваться в любой ситуации и найти из нее единственно правильный выход. 

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Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
2291
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