Три знака Зодиака, которым сегодня необходимо помириться с теми, кого они обидели

День благоприятен для очищения – прежде всего морального. Сегодня можно – и нужно – встречаться со старыми друзьями и родственниками, проводить время с детьми – причем чем они старше, тем в большем внимании нуждаются. Но самое главное, что нужно сделать в это время, – это помириться с теми, кого обидели – разумеется, если такие люди есть.

Сегодня, 3 октября, помириться с теми, кого обидели, необходимо представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них такое урегулирование отношений особенно важно.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцам давно не дает покоя ссора с человеком из прошлого, о которой они жалеют не один месяц, а возможно, и не один год. Такое положение очень огорчает представителей знака, но сделать первый шаг им не дает присущая им гордыня – они до последнего будут выжидать, пока обиженный ими человек сам пойдет на примирение, но сегодня звезды рекомендуют им сделать это первыми.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы часто обижают окружающих их людей своим высокомерием и пренебрежением. Причем в большинстве случаев могут этого даже не заметить – им кажется, что они ведут себя более чем доброжелательно, поэтому очень удивляются, что общения с ними избегают. Сегодня прекрасный день для того, чтобы помириться – извинения будут приняты с готовностью.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы часто обижают других людей поневоле, даже не понимая, как это у них получилось: просто ляпнули что-нибудь, не подумав, а в результате задели человека за живое и, что неприятно, нажили себе врага. Убеждать представителей знака сначала думать над тем, что говоришь, – занятие бесполезное, а вот извиниться за свою нетактичность – хотя бы сегодня можно и нужно.

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