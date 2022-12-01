Три знака Зодиака, которым сегодня необходимо помириться с теми, кого они обидели

День, когда необходимо не только извлекать уроки из прошлого, но и стараться исправить совершенные ранее ошибки. Правда, для того чтобы это сделать, необходимо провести ревизию своего поведения за предыдущее время и сделать выводы относительно того, что было правильно, а что – нет: с течением времени это, как правило, становится явным. Если существуют люди, которых мы несправедливо обидели, сложатся все условия для того, чтобы с ними помириться.

Сегодня, 1 декабря, помириться с теми, кого обидели, необходимо представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них такое налаживание отношений особенно важно.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы известны тем, что в момент раздражения совершенно не думают о том, что и как говорят: да, возможно, их оппонент и был достоин критического замечания, но вряд ли он заслужил откровенную грубость. Раскаяние в содеянном приходит к представителям знака с большой задержкой, но, как известно, лучше позже, чем никогда, тем более что обиженный ими человек будет настроен добродушно.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы умеют обижать других изящно и виртуозно: человек, которого им удалось унизить, даже не всегда сразу понимает, что с ним произошло, а когда до него наконец доходит смысл происходящего, как правило, бывает поздно махать кулаками – драка давно закончилась. Сегодня ничего не помешает представителям знака также изящно и виртуозно извиниться за свое поведение – их простят.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи сами не всегда сразу понимают, что кого-то обидели: им-то кажется, что они просто удачно пошутили, а человек почему-то не хочет больше с ними разговаривать. Сегодня, осознав – наконец-то – свою вину, представители знака захотят помириться, и это похвально. Главное, чтобы в этой ситуации им снова не захотелось пошутить, иначе они не сгладят ситуацию, а наоборот, еще сильнее усугубят ее.

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