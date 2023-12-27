Три знака Зодиака, которым сегодня необходимо поставить "плюс" в карму.

Сегодня, 27 декабря, проявлять – вопреки негативным энергиям дня – лучшие качества своей натуры необходимо представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно поставить себе "плюс" в карму.

Овен

Овнам необходимо оказать помощь кому-то из окружающих их людей – например, пожилой соседке или известной им многодетной семье. Перед Новым годом это будет иметь не только практическое, но и символическое значение – так они откроют новую, счастливую страницу в своей собственной жизни.

Дева

Девы – не самые щедрые представители Зодиака, и сегодня им необходимо наступить на горло своей скупости – если не сказать, жадности – и заняться благотворительностью. Возможно, на соответствующие действия их подвигнет не только богоугодное, но и выгодное дело – сделанное добро тут же вернется обратно.

Рыбы

Рыбы очень любят делать добрые дела, а потом выслушивать слова благодарности. Сегодня звезды советуют им помочь кому-то совершенно бескорыстно – не рассчитывая на ответный "жест". Парадокс этого времени состоит в том, что именно в таком случае они так нужную им благодарность и получат.

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