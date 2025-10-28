Три знака Зодиака, которым сегодня необходимо поставить точки над «и» в отживших свое отношениях

Гороскоп / © Credits

Реклама

Сегодня, 28 октября, поставить точки над «и» в отживших свое отношениях могут представители всех знаков Зодиака, но для трех из них сделать это необходимо обязательно.

Телец

Тельцам придется столкнуться с ситуацией, которая поставит их перед выбором: терпеть неопределенность и дальше или все-таки прекратить ее, выбрав для этого позитивное или негативное решение — нужно определиться с тем, как поступить со своей давней любовью, переставшей быть таковой.

Рак

Ракам, которые находятся в состоянии принятия решения относительного того, с кем продолжать дружить, а кого вывести за круг своего общения, предстоит определиться, оставить рядом с собой человека, отношения с которым перестали радовать, или отпустить его от себя.

Реклама

Весы

Весы, которые никогда не находится в равновесии, выбирая то одно, то другое, и сегодня останутся верными себе: они будут решать, как быть с кем-то из близких людей: дать ему еще один шанс на продолжение хороших отношений или окончательно отказать ему в нем.