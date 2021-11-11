Три знака Зодиака, которым сегодня необходимо поставить точки над "и" в текущих отношениях

Не самый легкий день: напряженность, которые люди будут испытывать в течение этого времени, негативным образом отразится на производительности труда и качестве личных отношений. Время благоприятно для того, чтобы поставить точки над "и" в отношениях, которые пока еще окончательно не определены: пришла пора решить, заканчивать их или дать им шанс на продолжение.

Сегодня, 11 ноября, поставить точки над "и" в отношениях, статус которых до сих пор не определен, могут представители всех знаков Зодиака, но для трех из них сделать это необходимо обязательно.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцам, которые до поры до времени являются одним из самых терпеливых и уравновешенных знаков, рано или поздно приходится столкнуться с ситуацией, которая ставит их перед выбором: терпеть неопределенность и дальше или все-таки прекратить ее, выбрав для этого позитивное или негативное решение. Вот и сегодня им наконец-то нужно определиться с тем, как поступить со своей давней – возможно, первой – любовью, которая в последнее время стала для представителей знака чемоданом без ручки, который жалко выбросить, но при этом тяжело нести.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки, чего уж тут греха таить, находятся в перманентном состоянии принятия решения относительного того, с кем продолжать дружить, а кого вывести за круг своего общения. Сегодняшний день исключением из правила не станет – представителям знака предстоит определиться, оставить рядом с собой человека, отношения с которым в последнее время стали чересчур напряженными, или отпустить его от себя на все четыре стороны. Важно напомнить представителям знака, что, каким бы ни был их выбор, в результате – так уж они устроены – все равно останутся недовольными.

Весы (24.09 – 23.10)

Весы, как знак, который никогда не находится в равновесии, выбирая то одно, то другое, и сегодня останутся верными себе. Находясь в поисках важного решения, касающегося их отношения с кем-то из близких людей, представители знака будут метаться туда-сюда, то давая ему шанс на продолжение хороших отношений, то отказывая в нем. Лучший способ прекратить колебания внутреннего "маятника" – выбрав одно из решений, зафиксироваться на нем и тут же принять в работу, ведь так уже не удастся продолжить постоянные колебания.

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