Три знака Зодиака, которым сегодня необходимо постоять за себя

Не самый простой день, который покажет человеку, насколько он слаб и беззащитен перед всесильными космическими энергиями, что особенно сильно повлияет на тех, кто склонен к таким чувствам и ощущениям. Впрочем, все вышесказанное не значит, что нужно смириться с вызовами – в том числе и в лице конкретных людей, которые могут сегодня дать волю проявлениям своего – неуживчивого – характера.

Сегодня, 6 декабря, постоять за себя необходимо будет представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них умение давать сдачи окажется особенно важным.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки – самый трепетный и незлобивый знак Зодиака, который не умеет отвечать ударом на удар: столкнувшись с недоброжелательным к ним отношением, его представители предпочитают отойти в сторону – образно говоря, спрятаться в свою ракушку – и переждать, пока утихнет шторм. Сегодня им не удастся отсидеться и отмолчаться, поскольку в таком случае они останутся без важных профессиональных преференций – их просто отберут более активные и зубастые коллеги.

Весы (24.09 – 23.10)

Весы очень хотят выглядеть для всех добрыми и милыми – им так нравится, когда окружающие хвалят их и гладят по голове – разумеется, в переносном смысле этого слова. Однако сегодня им, вопреки желанию, придется выйти из зоны комфорта и вступить в борьбу с теми, кто захочет занять их место под солнцем – как в профессиональном, так и в личном отношении. Представителям знака придется дать понять "оккупантам", что данное рабочее место – или место около этого человека – принадлежит им и только им.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы, которые везде и всюду идут напролом (искусство дипломатии им незнакомо), обожают скандалить, и переспорить их бывает очень трудно. Однако сегодня они рискуют нарваться на того, кто в разы превосходит их в искусстве крика и ругани. Поэтому отстоять свои права представители знака смогут, только кардинально сменив тактику – звезды советуют им освоить аристократический прием, который называется "убить мерзавца презрением": для этого нужно слегка приподнять одну и бровь и промолчать, что для них окажется очень трудным.

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