Три знака Зодиака, которым сегодня необходимо позаботиться о долговременных запасах

День, которые астрологи издревле связывали с одним из самых известных библейских персонажей – Ноем, который построив ковчег, смог спастись сам и спасти свою семью от Всемирного потопа. Это время желательно посвятить общению с близкими – родными и друзьями, а также позаботиться о разного рода запасах, которые помогут без потерь провести не самые простые времена.

Сегодня, 17 апреля, позаботиться о своей семье необходимо представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно позаботиться о долговременных запасах.

Телец

Тельцы, которые, пожалуй, больше других зависят от комфорта, и особенно – от питания, которое, по их мнению, должно быть не только полноценным и сбалансированным, но и обязательно вкусным. Почему бы – на случай перебоев в поставках – не запастись ею в виде консервов.

Рак

Ракам, для которых важнее всего – атмосфера в доме, в том числе и в плане температуры, неплохо было бы позаботиться о приборах, которые помогут ее сохранить в случае перебоев со светом – например, обогреватели или генератор, а еще лучше и то, и другое одновременно.

Весы

Весам необходимо сделать запасы не материального, а морального свойства – скорее всего, речь будет идти о знаниях, которые очень скоро пригодятся им в работе. Главное помнить, что лишними они не бывают, поэтому постараться прочитать максимум профессиональной литературы.

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