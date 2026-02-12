ТСН в социальных сетях

Три знака Зодиака, которым сегодня необходимо позаботиться о своем душевном покое

Нынешний день астрологи советуют провести в одиночестве — сосредоточившись на своем внутреннем мире, можно будет обрести душевное равновесие, а заодно и позаботиться о душевном покое — особенно это касается тех из нас, кто в последнее время стал его терять.

Мила Королева
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Сегодня, 12 февраля, провести время наедине с собой необходимо представителям всех знаков Зодиака, но трем из них необходимо позаботиться о своем душевном покое.

Телец

Тельцы — один из самых спокойных знаков Зодиака, их мало что может вывести из состояния равновесия, но уж если — вот как сегодня — они выйдут из себя, угомонить их будет сложно. Но — спасение утопающих дело рук самих утопающих, им необходимо позаботиться о душевном покое самим.

Скорпион

Скорпионы, которых в последнее время раздражает кто-то из их окружения, не только могут, но и должны позаботиться о душевном комфорте, на время выведя этого человека из круга общения. Когда недовольство спадет, а это произойдет довольно быстро, можно будет вернуть все обратно.

Козерог

Козероги в последнее время много работали, неудивительно, что их моральное состояние в данный момент оставляет желать лучшего. Успокоиться и обрести душевное равновесие представителям знака поможет хотя бы небольшой отдых, в котором они постоянно себе отказывают.

