Три знака Зодиака, которым сегодня необходимо позитивное мышление

День может стать опасным для тех, кто пренебрежет советами астрологов, а они состоят в том, чтобы не сосредотачиваться на плохом, выбирая из окружающего мира хорошее и ставя именно его на первый план. Как известно, позитивное мышление пока еще никто не отменял, а сегодня оно определит нашу жизнь на ближайшее время.

Сегодня, 12 ноября, позитивное мышление необходимо представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них оптимистический взгляд на мир окажется особенно важным.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы, несмотря на легкость своего характера и его воздушность – как я прямом, так и в переносном смысле слова, – довольно часто впадают в пессимизм, к которому склонны от рождения. Сегодня, в день, когда энергетика суток является тяжелой и мрачной, а потому опасной, представителям знака необходимо быть особенно осторожными и не поддаваться меланхолии, которая может накрыть их с самого утра – лучшим способом сделать это станет их любимое занятие, то есть, шоппинг.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы, и это общеизвестный факт, являются одним из самых мрачных знаков Зодиака: для того чтобы впасть в депрессию, им особых поводом не требуется. Они могут сделать это даже в ясный солнечный день, когда все у них будет складываться идеально, что уж тут говорить о таком непростом в энергетическом отношении времени, как сегодня. Избежать такого сценария развития события представители знака могут единственным способом: им необходимо заняться чем-нибудь приятным – например, пообщаться с ребенком или поиграть с домашним любимцем.

Козерог (22.12 – 20.01)

У Козерогов может сложиться ситуация, про которую обычно говорят: замкнутый круг. У них – с большой долей вероятности – возникнут проблемы в работе, из-за чего всерьез испортится настроение, что, в свою очередь, помешает им трудиться дальше. Справиться с таким положением дел поможет отдых – пусть даже и кратковременный: на время нужно отвлечься от выполняемого задания и заняться чем-то, не имеющим к нему отношения, например, устроить внеочередную уборку или выйти на прогулку в ближайший парк.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку