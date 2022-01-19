Три знака Зодиака, которым сегодня необходимо преодолеть сомнения в своих силах

День как нельзя лучше подходит для духовного совершенствования – у каждого из нас есть шанс стать лучше: добрее, щедрее, доброжелательнее, отзывчивее. В это время также можно – и нужно! – работать над своей самооценкой: особенно это касается тех, у кого занижена самооценка, но и всем остальным – кто от этого не страдает – не помешает профилактика.

Сегодня, 19 января, преодолеть сомнения в себе и своих силах необходимо представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них повышение самооценки особенно важно.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки известны своей скромностью и застенчивостью, поэтому над самооценкой им необходимо работать всегда. Но сегодня обстоятельства сложатся таким образом, что им необходимо будет срочно ее "подкачать". Дело в том, что представителям знака могут сделать очень выгодное профессиональное предложение, а перед потенциальным работодателем должна предстать не перепуганная с головы до ног особа, а уверенный в себе профессионал.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы вообще-то от сомнения в своих силах не страдают – напротив, они могут в этом смысле дать сто очков вперед кому угодно. Но сегодня представителям знака придется посетить какой-то, как говорят гадалки, казенный дом, а в нем – начальственный кабинет, в котором необходимо решить очень важный вопрос. В таком случае просто необходимо повысить свою самооценку – как это сделать, легко узнать из многочисленных "руководств к действию", в которых нет недостатка в интернете.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбы – крайне романтичные особы, которые не представляют своей жизни без перманентных – порой перетекающий из одного в другой – романов. Вот только сегодня объект чувств может оказаться столь неприступным, что представители знака почувствуют, что не в состоянии его очаровать. Преодолеть сомнения в своих силах они смогут, вспомнив предыдущие подвиги на любовном поприще – это значительно повысит их самооценку.

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