Три знака Зодиака, которым сегодня необходимо приписать «плюсик» в карму

Не самый простой день лунного календаря, когда на поверхность – как Земли, так и души человека – выходят силы зла. Очень важно не допустить их негативного влияния, но оптимальным вариантом является действие от противного: необходимо проявлять лучшие качества своей натуры, совершая добрые дела, что позволит записать «плюсик» в карму.

Сегодня, 15 декабря, делать добрые дела необходимо представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно приписать себе «плюсик» в карму.

Телец

Тельцам необходимо оказать помощь кому-то из окружающих их людей – например, пожилой соседке или известной им многодетной семье. Перед Новым годом это будет иметь не только практическое, но и символическое значение – так они откроют новую, страницу собственной жизни.

Козерог

Козероги – не самые щедрые представители Зодиака, и сегодня им необходимо наступить на горло своей скупости и заняться благотворительностью. Соответствующие действия станут не только богоугодным, но и выгодным делом –добро тут же вернется обратно.

Рыбы

Рыбы очень любят делать добрые дела, а потом выслушивать слова благодарности. Сегодня звезды советуют им помочь кому-то совершенно бескорыстно – не рассчитывая на ответный «жест». Парадоксально, но именно в таком случае они так нужную им благодарность и получат.

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