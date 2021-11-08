Три знака Зодиака, которым сегодня необходимо прислушаться к своей интуиции 

День магии и мистики, когда многие – правда, всего лишь на время – ощущают в себе способности к ясновидению и пророчествам, они вполне могут предсказать будущее – как себе, так и другим. Тем, кто не сможет стать оракулом, а это большинство из нас, необходимо прислушиваться к своему внутреннему голосу – он подскажет, как нужно себя вести – что говорить и делать.

Сегодня, 8 ноября, доверять своей интуиции необходимо всем знакам Зодиака, но для трех из них "беседа" с ней окажется особенно важной.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцам – особенно тем из них, кто в последнее время не очень ладит со своей второй половинкой – необходимо как-то выходить из сложившегося положения. Единого совета, как поступить в этом случае, который можно было бы дать представителям знака, нет и быть не может. Обстоятельства у каждого свои, поэтому им необходимо дать работу своему подсознанию, оно – при посредстве внутреннего голоса – подскажет, что нужно сделать, чтобы наладить отношения с любимым человеком.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы – как ни в какой иной день – будут нуждаться в правильном решении относительно построения своей последующей жизни. Нельзя сказать, что окружающие люди – друзья и родные – оставят их на произвол судьбы, они дадут представителям знака массу советов, однако это не тот случай, когда нужно полагаться на чужое мнение – их авторам окажется не по силам оценить все факторы и сделать единственно верный вывод, а вот их собственной интуиции такая задача окажется вполне по силам.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбы, как правило, доверяют своей интуиции всегда, и эта – полезная во всех отношениях – привычка помогает им избегать многих неприятностей и ловушек, которые время от времени расставляют им как другие люди, так и сама судьба. Но сегодня внутренний голос представителей знака будет звучать настолько громко, что не услышать его будет просто невозможно. Важно не пренебрегать его предостережениями, делая так, как он будет подсказывать.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку