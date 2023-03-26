Три знака Зодиака, которым сегодня необходимо просчитывать свои действия

День мощной космической энергии, когда можно, несмотря на выходной, начинать работу над любым проектом, но – с одним условием: любое действие должно быть тщательно продумано и просчитано. А вот от любых экспромтов и импровизаций необходимо отказаться – их результат будет совсем не таким, на который человек изначально рассчитывает.

Сегодня, 26 марта, действовать наобум – то есть, по наитию – нежелательно представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно просчитывать любые свои действия.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны редко взвешивают свои действия: они слишком торопятся сделать решительный шаг, поэтому часто ошибаются. Сегодня им не стоит наступать на те же грабли, лучше хорошенько продумать и просчитать тактику и – особенно – следствие своих поступков, чем потом жалеть об ошибках и исправлять их. Так что представителям знака не следует спешить, двигаясь к цели, – это как минимум неразумно.

Весы (24.09 – 23.10)

Весы почти всегда испытывают трудности при принятии решений: им нелегко бывает выбрать один вариант из двух, которые всегда бывают у них в запасе. Сегодня задача, стоящая перед представителями знака, значительно упростится: они будут интуитивно понимать, на каком из них остановить свой выбор. Необходимо довериться своему внутреннему голосу – ему виднее, как поступить.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы так устроены, что сначала делают и только потом думают, и сколько бы их ни пытались научить поступать наоборот, они ничего не могут с собой поделать – привычка к поспешным поступкам выше их. Но почему бы хотя бы сегодня представителям знака не поступить наоборот: сначала хорошенько все просчитать, а потом приступить к действиям – а вдруг им понравится?

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