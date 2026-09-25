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Три знака Зодиака, которым сегодня необходимо противостоять соблазнам и искушениям
Нынешний день — самый энергетически сильный во всем лунном месяце, поэтому отпущенных на него сил хватит на любое дело.
Стоит воспользоваться благоприятными обстоятельствами, чтобы выполнить задачу, которая до сих пор казалась непосильной. Но в это время человека также одолевают многочисленные соблазны, и искушения которым очень трудно противостоять.
Сегодня, 25 сентября, соблазны и искушения могут одолевать представителей всех знаков Зодиака, но трем из них очень важно им противостоять.
Телец
Тельцам, которые превыше других земных искушений ставят вкусную еду в изысканной обстановке, что они считают главным показателем жизненного успеха, сегодня придется найти в себе силы и остаться дома — в конце концов, дома тоже можно приготовить что-то вкусное.
Близнецы
Близнецам, озабоченных своим внешним видом, трудно устоять перед соблазном пополнить свой гардероб. Не станет исключением и нынешний день — представители знака наверняка обнаружат на полках магазине что-то, без чего им никак не обойтись, но траты при этом окажутся непомерными.
Лев
Львам, уверенным с своей неотразимости, сегодня необходимо спуститься с небес на землю. Даже если у них есть весомый повод для довольства собой, не стоит взлетать чересчур высоко — им неплохо будет заметить, что окружающие могут во многом превосходить их самих.
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