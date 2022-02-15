Три знака Зодиака, которым сегодня необходимо провести генеральную уборку в доме

День всеобщей – мировой – гармонии, которую нельзя нарушать даже недобрыми замыслами, а уж о непорядочных поступках речь и вовсе не идет – они чреваты быстрым и резким бумерангом. Более того, желая поддержать безмятежность и умиротворенность дня, можно – а некоторым и нужно – навести порядок в мыслях, рабочих документах и обязательно в своем жилище.

Сегодня, 15 февраля, провести генеральную уборку в доме необходимо представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них очистить его от негативной энергетики особенно важно.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны часто действуют импульсивно, не задумываясь о последствиях, поэтому их дома и квартиры редко представляют собой образцы чистоты и порядка Представители знака сами не отдают себе отчета в том, что такая ситуация с их жилищем изрядно мешает им в жизни: на рабочем столе им бывает сложно вовремя найти нужный документ, из-за чего страдают дела, и обнаружить в шкафу именно то – счастливое – платье, чтобы пойти с ним на собеседование или презентацию. Сегодня у них есть шанс улучшить свою жизнь, наведя порядок, хотя он надолго и не задержится.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы – фанаты порядка, поэтому звездам в этом смысле не в чем их упрекнуть, разве что в том, что вещей у них чересчур много. Они перегружают окружающее их пространство, из-за чего в нем становится трудно дышать – как в прямом, так и в переносном смысле. Время от времени представителям знака необходимо "прореживать" свои запасы, избавляясь от того, чем они давно не пользуются. "Отбракованные" вещи, которые находятся в идеальном состоянии, желательно отдать на благотворительность – заодно и добро кому-то удастся сделать.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы очень любят чистоту и порядок, но у них не хватает времени, сил – а порой и желания – его наводить. Представители знака вечно куда-то спешат, бросая вещи как попало, поэтому, где бы они ни жили, рано или поздно их жилище превращается в свалку нужных вещей, в которой невозможно ничего найти. К тому же такое захламление приводит к тому, что положительная энергия не может свободно циркулировать в окружающем их пространстве, что, в свою очередь, вызывает проблему в жизни, так что генеральная уборка им жизненно необходима.

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