Три знака Зодиака, которым сегодня необходимо провести время с семьей

День благоприятен для новых начинаний, каждое из которых – при наличии желания и способностей, обещают быть максимально успешными: тем, у кого есть неосуществленные пока еще мечты, нужно воспользоваться счастливым шансом. Однако звезды настоятельно рекомендуют, посвятив часть выходного дня работе, все-таки вспомнить о том, что в жизни у каждого есть еще и семья.

Сегодня, 13 ноября, уделить время семье необходимо представителям всех знаков Зодиака, но у трех из них без этого может разладиться личная жизнь.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцам в последнее время, скорее всего, было просто лень проявлять нежные чувства по отношению к близким людям – любое лишнее движение, в том числе и душевное, кажется этим "лежебокам" непозволительной роскошью. Сегодня же домашние могут поставить вопрос, как говорят в таких случаях, ребром и представителям знака ничего не останется, как выполнить свои обязанности по отношению к ним – например, погулять в парке или устроить домашний обед, на котором будут присутствовать все члены семьи, благо, выходной день будет этому способствовать.

Весы (24.09 – 23.10)

Весам сегодня нужно вспомнить о пожилых родственниках, которые давно, но тщетно пытаются привлечь к себе внимание представителей знака, они же только отговариваются наличием большого количества дел. Сегодня же необходимо спрятать подальше все причины, которые мешают им общаться с близкими людьми, и отправиться на встречу с ними. Неожиданно для себя они очень приятно проведут время: несмотря на возраст, их пожилые родственники сохранили не только живость ума, но и прекрасное чувство юмора, так что встреча с ними оставит приятные воспоминания.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбам, пожалуй, повезло больше других – им звезды пророчат романтическое свидание, на которое им просто необходимо пригласить любимого человека, в противном случае отношения с ним могут разладиться, а этого не хочет никто – ни он, ни представители знака. Последним необходимо заранее позаботиться о том, чтобы во время встречи никто не заскучал: желательно, например, устроить ему приятный сюрприз, над которым тщательно перед этим поработать. В таком случае, и это неудивительно, в отношениях начнется новый – приятный – период.

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