Три знака Зодиака, которым сегодня необходимо провести время с семьей

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Ну, а поскольку это время также неразрывно связано с традициями рода, детьми и старшими родственниками, нетрудно предположить, что свободное время желательно уделить именно им.

Сегодня, 19 октября, традиции рода могут определять жизнь представителей всех знаков Зодиака, но трем из них благодаря этому обязательно нужно будет провести время с семьей.

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Рак

Раки самый домовитый, а, стало быть, семейный знак, их не нужно уговаривать уделить время своим близким — они делают это часто и без всякого принуждения, а, напротив, с удовольствием. Так что сегодняшний день они — по сложившееся годами традиции — проведут в кругу своей семьи.

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Стрелец

Стрельцам, обожающим приятные компании, звезды настоятельно рекомендуют устроить небольшой семейный праздник. Им желательно собрать как можно больше родных людей, включая тех, с кем они, возможно, давно не виделись, и провести время в свое удовольствие.

Водолей

Водолеи, которые, несмотря на видимое легкомыслие, на самом деле огромное значение придают семейным ценностям. Но даже если рядом с ними находится всего лишь один — например, любимый ими –человек или ребенок, это не повод отказываться от семейного торжества.

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