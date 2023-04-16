Три знака Зодиака, которым сегодня необходимо проявить ангельское терпение

День, когда эмоции будут бить через край, что не лучшим образом скажется на наших отношениях с другими людьми, бороться с их всплесками – как у себя, так и у других – поможет только ангельское терпение, которое необходимо будет проявить. В противном случае можно будет "тонуть" в том количестве ссор и конфликтов, которые свалятся на нашу голову.

Сегодня, 16 апреля, проявить ангельское терпение придется представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них оно должно – хотя бы на этот день – стать главным моральным качеством.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы, как правило, берегут душевный покой и стараются не нервничать по пустякам, но, уж коль скоро их настигнет приступ агрессии, окружающим нужно прятаться – представители знака могут довести их до отчаяния. Впрочем, им самим такое развитие событий тоже не несет ничего хорошего, поэтому им необходимо терпеливо относиться к поведению окружающих, даже если оно будет вызывающим.

Рак (22.06 – 22.07)

Раков от других представителей Зодиака отличает сдержанность и толерантность, но сегодня даже им захочется дать сдачи тем, кто решит, что может безнаказанно испытывать их терпение. Звезды не советуют им этого делать: впоследствии они с большой долей вероятности пожалеют о своей несдержанности – не стоит портить самим себе настроение.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы, несмотря на кажущееся миролюбие, совсем не так просты, как может показаться на первый взгляд. Если их разозлить, они могут показать свои истинное лицо, а в гневе представители этого знака по-настоящему страшны. Но в данном случае им все-таки необходимо проявить ангельское терпение несмотря на то, что окружающие могут всерьез вывести их из себя.

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