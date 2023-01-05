Три знака Зодиака, которым сегодня необходимо проявить настойчивость

Физические и моральные силы находятся на подъеме, поэтому можно приступать к реализации самых значимых и важных проектов. Единственное условие, которое ставят перед человеком звезды, состоит в том, чтобы сначала тщательно взвесить свои возможности, чтобы впоследствии не отыгрывать свои действия назад. Нельзя отступать от намеченного пути и уж тем более отказываться от своих намерений, звездам это вряд ли понравится

Сегодня, 5 января, упорство в достижении поставленной цели необходимо проявить представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них настойчивость окажется жизненной и профессиональной необходимостью.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы только на вид кажутся этакими божьими одуванчиками, на самом деле по целому ряду бойцовских качеств они не уступают другим представителям Зодиака. Сегодня звезды советуют представителям знака проявить их в полном объеме: взявшись за дело, им необходимо довести его до победного конца, даже если за положительный результат они будут отвечать исключительно перед собой.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки часто двигаются по только им понятной траектории, которая включает в себя как наступление, так и отступление: образно говоря, "шаг вперед и два назад". Почему они так поступают, понятно только им, но сегодня звезды предостерегают их от такой тактики, даже если представители знака считают ее успешной. В этот день им надо проявить настойчивость и идти до конца, а иначе удачи ждать не стоит.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыб нельзя назвать уж очень упорными и решительными, к тому же, чего уж тут греха таить, часто им бывает лень доводит начатое до конца: зачем, если есть другие – более приятные – занятия? Но сегодня – во всяком случае, так решили звезды – представители знака должны взять себя в ежовые рукавицы и приложить максимальное количество усилий для того, чтобы получить желаемое.

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