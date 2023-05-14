Три знака Зодиака, которым сегодня необходимо проявить настойчивость

День, когда удаются любые дела, но, поскольку речь идет о воскресенье, они, скорее всего, будут касаться быта, что, впрочем, никак не умаляет их важности. Вне зависимости от того, о ком идет речь, востребованными окажутся мужские качества характера: смелость, упорство, настойчивость.

Сегодня, 14 мая, проявить упорство и настойчивость необходимо представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них такие качества будут особенно важны и необходимы.

Овен (21.03 – 20.04)

Овнам необходимо будет проявить настойчивость в спорных вопросах, касающихся их отношений с близкими людьми – прежде всего их домашними. Скорее всего, речь будет идти о домашних обязанностях, которые кто-то из родных захочет сбросить на плечи представителей знака. Соглашаться нежелательно – в противном случае постепенно придется взять на себя всю работу по дому.

Рак (22.06 – 22.07)

Ракам – так уж они устроены – проще уступить, чем настоять на своем: им не хочется тратить время и силы на то, чтобы последнее слово оказалось за ними. Но сегодня звезды советуют им поступить своими принципами и проявить упорство в решении важного бытового вопроса, который будет касаться как самих представителей знака, так и их соседей.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы от отсутствия упорства и настойчивости не страдают, но сегодня им нужно увеличить эти свои качества в разы и пойти в "наступление" в той жизненной сфере, которая окажется для них наиболее проблематичной. Скорее всего, речь пойдет о любимом человеке или друге, который нуждается в срочной помощи – только представители знака могут добиться того, что им нужно.

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