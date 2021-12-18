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Три знака Зодиака, которым сегодня необходимо проявить силу воли

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Три знака Зодиака, которым сегодня необходимо проявить силу воли

Getty Images

День, когда активизируются силы зла, что негативным образом отражается на психике каждого человека, только те, кто обладает силой воли, сдерживают свои эмоции, те же, кто послабее, раскисают и впадают в депрессию. Среди последних много жертв разного рода мошенников, которые – под предлогом утешения – могут их обмануть и обокрасть. 

Сегодня, 18 декабря, проявить силу воли необходимо представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них такое качество характера станет жизненно необходимым. 

Рак (22.06 – 22.07)

Ракам, так уж они устроены, обязательно нужно плакаться на свою "тяжелую жизнь". При этом, если под рукой нет близких людей – родных или друзей, они могут посвятить в подробности своей личной жизни совершенно посторонних им людей: они уверены, что им дадут некий волшебный совет, который сразу наладит их жизнь. Представители знака совершенно не думают о том, как те, кому они доверились, распорядятся их тайнами – хорошо, если они просто посмеются, но ведь могут употребить их во вред, поэтому сегодня так важно взять себя в руки и промолчать. 

Лев (23.07 – 21.08)

Львов трудно назвать уравновешенными людьми – они часто выходят из себя, особенно когда кто-то осмеливается им противоречить, но сегодня они могут быть особенно вспыльчивыми и эмоциональными. Представителям знака неплохо было бы вспомнить о том, что в таком состоянии их можно брать, что называется голыми руками. Поэтому для их же собственного блага им необходимо взять себя в руки и сдержать эмоции, в противном случае они станут легкой добычей для мошенников всех мастей, о чем впоследствии пожалеют. 

Весы (24.09 – 23.10)

Весы, которые и без того постоянно колеблются, не видя возможности принять одно из двух возможных решений, сегодня будут особенно "разбалансированы" – их будет буквально разрывать на несколько частей. Справиться с таким состоянием сложно, но необходимо, поскольку им могут воспользоваться непорядочные люди, заставив представителей знака принять решение, заведомо выгодное им, а не представителям знака. Если собственной силы воли им не хватит, звезды рекомендуют обратиться за помощью к тем людям, которым они верят – родным или друзьям. 

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