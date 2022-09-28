Три знака Зодиака, которым сегодня необходимо проявить упорство

День активности, обусловленной космическими энергиями – люди будут обладать большим количеством сил, что сделает возможным реализацию даже самых сложных и трудоемких проектов. Энергией для этого звезды людей обеспечат, но им самим необходимо проявить важные для достижения любой цели качества – настойчивость, упорство, уверенность в себе: только проявив их, можно будет добиться поставленных целей.

Сегодня, 28 сентября, проявить упорство в достижении целей необходимо представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них такое качество особенно важно.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцам не привыкать быть упорными – у них это качество доходит до упрямства, когда они, образно говоря, упираются во что-то рогов и сдвинуть их с места не представляется возможным. Но сегодня, как назло, представители знака могут пойти на попятный и сдать свои профессиональные позиции. Звезды настоятельно советуют им не делать этого, чтобы впоследствии не пожалеть о своей уступчивости.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы не очень любят проявлять упорство – они предпочитают дождаться, когда все – к их выгоде и удовольствию – уладится само собой. Но сегодня – если, конечно, они хотят достичь поставленной цели – им придется настоять на своем. В противном случае они рискуют оказаться ни с чем, а такой результат вряд ли устроит представителей знака – они очень не любят проигрывать.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы, как никто другой, умеют настоять на своем в любой жизненной ситуации и добиваются своего не мытьем, так катаньем – они используют самые разные способы, чтобы получить желаемое. Однако сегодня им нужно будет брать не разнообразием подходов, а настойчивостью: как бы их ни уговаривали отступить, они должны идти к цели – напролом, в буквальном смысле этого слова

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