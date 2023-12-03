Три знака Зодиака, которым сегодня необходимо проявить упрямство

День отличает мощная позитивная энергетика, позволяющая – в буквальном смысле слова – свернуть горы. Его обстоятельства были бы более благоприятны в будний день, когда мы смогли бы развернуться в профессиональном плане, но и в воскресенье можно найти сферу для приложения своих сил. Но нельзя сказать, что все будет двигаться без нашего участия – во многих случаях придется проявить трудолюбие и упрямство.

Сегодня, 3 декабря, свернуть горы в самых разных жизненных сферах смогут представители всех знаков Зодиака, но трем из них придется проявить упрямство.

Овен

Овны, для которых упрямство – их фирменное качество характера, проявляют его в любой жизненной ситуации, поэтому сегодня они смогут совместить приятное с полезным. Причем настаивать на своем необходимо в отношениях с близким человеком, который может совершить серьезную – и досадную – ошибку. Необходимо приложить максимум усилий, чтобы отговорить его.

Лев

Львы проявляют упрямство довольно редко – им и без него чаще всего удается достичь поставленной цели, мало кто может отказать представителям знака. Но сегодня им придется настоять на своем, отстаивая личные границы в собственной семье. Близким людям неплохо будет понять, что они нуждаются в покое и уединении, особенно если речь идет о выходном дне.

Весы

Весы, несмотря на внешнюю воздушность и эфемерность, обладают твердым – а порой и жестким – характером, что им сегодня и нужно будет продемонстрировать. Вопрос, скорее всего, будет связан с профессиональным решением, которое им кажется самым оптимальным. Причем решить его необходимо будет именно в воскресенье – завтра уже надо приступать к работе.

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