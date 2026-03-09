Три знака Зодиака, которым сегодня необходимо расправить крылья

Гороскоп / © Credits

Звезды советуют нам уподобится орлу, который, взлетев, парит над землей на своих сильных крыльях.

Сегодня, 9 марта, начать активно действовать нужно предстаивтелям всех знаков зодиакального круга, но трем из них необходимо по-настоящему расправить крылья.

Телец

Тельцам пора встать с дивана, на котором они, образно говоря, провели всю осень и зиму. Несмотря на присущую им лень, пришло время действовать максимально активно, и это особенно важно, если учесть, именно в это время перед ними открываются блестяще деловые перспективы.

Весы

Весам звезды рекомендуют перейти от восхищения произведениями искусства, в которых представители знака знают толк, к их созданию. Наступающая весна для представителей знака — время попробовать свои силы в творчестве, они будут удивлены результату, которого смогут достичь.

Рыбы

Рыб отличает скромность, которая для представителей этого знака бывает не столько достоинством, сколько недостатком. Они часто бывают уверены, что серьезные достижения — как в профессиональной, так и в личной жизни — не для них, но сегодня жизнь убедит их в обратном.

