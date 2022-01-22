Три знака Зодиака, которым сегодня необходимо сделать генеральную уборку

День революционных перемен, которые назревали и готовились достаточно давно: пришло время, не теряя удачного шанса, воплощать их в жизнь. Возможно, для этого потребуется упорство и настойчивость, но без таких качеств трудно чего-то добиться всегда, а сегодня – особенно. Время также благоприятно для наведения порядка на всех уровнях, но прежде всего – в собственном доме.

Сегодня, 22 января, генеральную уборку в доме или квартире можно делать представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них она просто необходима.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы, как и их тотем, – знак чистоплотный, беспорядок в их жилье должен быть продиктован серьезными причинами – например, авралом на работе или ссорой с любимым человеком. Поскольку на этой неделе могло быть и то, и другое, им просто необходимо гармонизировать пространство вокруг себя, благо, на календаре суббота и они могут посвятить эту процессу целый день или хотя бы значительную его часть. Порядок, который они получат в результате, позитивно скажется на их моральном и физическом состоянии – они почувствуют себя гораздо лучше, чем до этого.

Стрелец (23.11 – 21.12)

У Стрельцов в доме редко бывает идеальный порядок: они вечно куда-то спешат, поэтому разбрасывают вещи, как попало, и крайне редко собирают их обратно и уж тем более вешают их в шкаф. При этом сами они порядок любят, но предпочитают, чтобы кто-нибудь навел его за них – так им гораздо удобнее. Но сегодня представителям знака необходимо самим, образно говоря, замарать руки, причем процесс уборки не только принесет им пользу, но и доставит удовольствие: когда полы чисто вымыты, а вещи разложены по местам, дышится легче.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги – как правило, фанаты чистоты, и у них все разложены по полочкам, с каждой из которых они в любой момент могут, протянув руку, взять то, что им нужно. Но в последнее время у представителей знака, скорее всего, было очень много работы, поэтому порядок пришлось нарушить. Поскольку хаос в собственном доме действует им на нервы, они воспользуются выходным днем для того, чтобы вернуть свое жилище в исходное состояние, в котором царит полный порядок. Правда, похоже, что просуществует такое идеальное состояние до следующего рабочего аврала, но и это уже немало.

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