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Три знака Зодиака, которым сегодня необходимо сделать первый шаг

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Три знака Зодиака, которым сегодня необходимо сделать первый шаг

День, когда необходимо постепенно переходить от слов к делу – движение к поставленной цели не должно быть резким, но и медлить не стоит, в противном случае удача – прежде всего профессиональная – упорхнет, и ее не удастся удержать. Как известно, любая дорога начинается с первого шага, и нынешний день благоприятен для того, чтобы его сделать. 

Сегодня, 27 сентября, сделать первый шаг необходимо представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них начать движение к цели особенно важно. 

Овен (21.03 – 20.04)

Овнов не стоит уговаривать сделать как первый шаг, так и все остальные – представители этого знака охотно начинают "идти", причем действие у них, как правило, опережает мысль. В этот день у них, как обычно, энтузиазма будет в избытке, поэтому им даже придется себя сдерживать – все-таки речь идет о первом шаге, а не об огромном количестве шагов. 

Рак (22.06 – 22.07)

Ракам, которым нужно начать двигаться в важном профессиональном направлении, приходится делать над собой определенные усилия – представители этого знака не очень любят куда-либо двигаться – они, если бы была такая возможность, всю жизнь просидели бы на одном месте. Но сегодня, коль скоро они хотят чего-то достичь в профессии, им необходимо сделать первый шаг. 

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы способны на резкий старт, и нынешний день не станет для них исключением. Тем не менее звезды призывают представителей знака перед тем, как начать куда-либо двигаться, лишний раз перепроверить, правильно ли они выбрали цель. Будет обидно, если они "пойдут" не в ту сторону, и приложенные усилия окажутся напрасными. Все в порядке? Значит, можно делать первые шаги. 

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