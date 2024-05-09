Три знака Зодиака, которым сегодня необходимо сделать первый шаг

Нынешний день благоприятен для того, чтобы – постепенно и не торопясь – взять разгон, цель которого – претворить в жизнь свои планы и идеи. Секрет удачи в данном случае только один – начать действовать, а для этого нужно – и важно! – сделать первый шаг.

Сегодня, 9 мая, сделать приступать к воплощению мечты в реальность предстоит представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно сделать первый шаг на этом пути

Телец

Тельцам решительно действовать мешает присущая им от природы лень – они очень долго раскачиваются, прежде чем приступить к работе. Сегодня им необходимо ускориться: чем быстрее они начнут что-то делать, тем большего успеха в результате достигнут.

Весы

Весам, как одному из самых нерешительных знаков, необходимо отказаться от колебаний, которые не дают им сделать единственно верный выбор. Только остановив свой внутренний «маятник», они поймут, в какую сторону идти и сделают первый шаг в нужном направлении.

Стрелец

Стрельцам, которые так торопятся сделать первый шаг в любом деле, что идут в сторону противоположную нужной, звезды рекомендуют сначала продумать свои действия, и только потом бросаться в дела, как в омут головой, в противном случае им придется возвращаться назад.

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