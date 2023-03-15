Три знака Зодиака, которым сегодня необходимо сдерживать аппетит

День, когда человеком овладевают мощные инстинкты, с которыми очень трудно бороться. Тем не менее, это необходимо сделать, если, конечно, у человека нет желания впоследствии жалеть о своих поступках и стыдится их. Особенно сильно может подействовать на каждого из нас чревоугодие – желание съесть всю еду, попадающую в поле зрения, покажется практически непреодолимы.

Сегодня, 15 марта, образно говоря, «зашить» рот желательно представителям всех знаков Зодиака, но трем из них сдерживать свой аппетит особенно важно.

Телец (21.04 – 21.05)

Для Тельцов вкусная еда является их религией – наряду с другими удовольствиями: красивой одеждой, комфортным жильем, дорогими автомобилями. Нельзя сказать, что они являются гурманами, но в простой – народной – пище меры не знают, что не самым лучшим образом сказывается на их талии и бедрах. Звезды просят представителей знака – во избежание неприятностей – хотя бы сегодня воздержаться от переедания.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы стараются не переедать сразу по двум причинам: во-первых, они заботятся о своей фигуре, а во-вторых, считают чрезмерное употребление пищи, что называется, не комильфо – настоящие леди так не поступают. Именно поэтому сегодня, объевшись, представители знака будут представлять собой жалкое зрелище: организм просто не справиться с такой нагрузкой – возможно, им не стоит до этого доводить.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы, пожалуй, единственный знак, представители которого могут есть, сколько захотят – как правило, количество употребленных в пищу продуктов не влияет на их внешний вид, что часто вызывает злость у тех, кто подобным эффектом похвастаться не может. Но сегодня космические энергии таковы, что даже небольшой – лишний – кусочек торта отложится совершенно ненужными граммами и сантиметрами.

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