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Три знака Зодиака, которым сегодня необходимо снять розовые очки

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
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Три знака Зодиака, которым сегодня необходимо снять розовые очки

Гороскоп на сегодня для трех знаков Зодиака / Фото: Credits

Нынешний день пользуется репутацией самого загадочного во всем лунном календаре: в это время открываются важные тайны и секреты, решаются задачи, казавшиеся неразрешимыми, и приходят новые – необходимые для жизни и профессиональной деятельности – знания. Вследствие этих процессов многим из нс придется расстаться со своими иллюзиями, сняв, как говорят в таких случаях, розовые очки. 

Сегодня, 12 сентября, избавиться от иллюзий необходимо представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них особенно важно снять розовые очки. 

Рак

Ракам, которые все и всегда представляется в розовом цвете, важно повнимательнее присмотреться к человеку, находящемуся рядом и претендующему на то, чтобы стать близким другом. Скорее всего, он совсем не тот, за кого себя выдает, поэтому нужно присмотреться к его поведению и не дать ему злоупотребить доверием представителей знака. 

Стрелец 

Стрельцы, у которых душа нараспашку, доверяют людям ровно до тех пор, пока их не обманут, не думая о том, что до этого можно и не доводить. Сегодня представителям знака неплохо было бы заранее посмотреть на окружающих их людей с критической точки зрения – таким образом они избавят себя от неприятных открытий в будущем, сейчас оно окажется менее болезненным. 

Рыбы

Рыбы, несмотря на свою романтичность, практичны во многих сферах жизни, за исключением личной – тут они очень часто награждают объект своих симпатий положительными качествами, который им, увы, не присущи. Чтобы, увидев их истинное обличье, не испытать глубокое разочарование, необходимо снять розовые очки самостоятельно – без посторонней помощи. 

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Дата публикации
Просмотры
1141
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