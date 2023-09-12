Три знака Зодиака, которым сегодня необходимо снять розовые очки

Нынешний день пользуется репутацией самого загадочного во всем лунном календаре: в это время открываются важные тайны и секреты, решаются задачи, казавшиеся неразрешимыми, и приходят новые – необходимые для жизни и профессиональной деятельности – знания. Вследствие этих процессов многим из нс придется расстаться со своими иллюзиями, сняв, как говорят в таких случаях, розовые очки.

Сегодня, 12 сентября, избавиться от иллюзий необходимо представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них особенно важно снять розовые очки.

Рак

Ракам, которые все и всегда представляется в розовом цвете, важно повнимательнее присмотреться к человеку, находящемуся рядом и претендующему на то, чтобы стать близким другом. Скорее всего, он совсем не тот, за кого себя выдает, поэтому нужно присмотреться к его поведению и не дать ему злоупотребить доверием представителей знака.

Стрелец

Стрельцы, у которых душа нараспашку, доверяют людям ровно до тех пор, пока их не обманут, не думая о том, что до этого можно и не доводить. Сегодня представителям знака неплохо было бы заранее посмотреть на окружающих их людей с критической точки зрения – таким образом они избавят себя от неприятных открытий в будущем, сейчас оно окажется менее болезненным.

Рыбы

Рыбы, несмотря на свою романтичность, практичны во многих сферах жизни, за исключением личной – тут они очень часто награждают объект своих симпатий положительными качествами, который им, увы, не присущи. Чтобы, увидев их истинное обличье, не испытать глубокое разочарование, необходимо снять розовые очки самостоятельно – без посторонней помощи.

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