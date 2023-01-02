Три знака Зодиака, которым сегодня необходимо соблюдать осторожность

День, когда Землю накроет мощный энергетический поток, который необходимо будет взять под контроль – в противном случае он окажется сильнее и буквально потащит человека за собой. Что произойдет в таком случае, предсказать практически невозможно, но поскольку негатива в такой ситуации больше, чем позитива, необходимо быть максимально осторожными.

Сегодня, 2 января, обойтись без резких движений рекомендуется представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них соблюдать осторожность особенно важно.

Овен (21.03 – 20.04)

Овнам, вспыльчивость которых известна всем, сегодня как никогда важно держать себя в руках, поскольку излишняя эмоциональность может сыграть с ними злую шутку. Спровоцировав конфликт, они в результате наживут себе врага в лице человека, которого до этого инцидента считали если и не другом, то приятелем – не стоит рисковать хорошими отношениями из-за минутной вспышки негатива.

Телец (21.04 – 21.05)

У Тельцов вспышки гнева случаются, как говорят в таких случаях, редко, но метко: они долго терпят чужие наезды, но, если уж слетают с катушек, успокоить их бывает непросто. Велика вероятность, что сегодня все сложится соответствующим образом, поэтому звезды убедительно просят представителей знака усилием воли держать себя в руках, в противном случае "взрыв" неизбежен.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи, теряя над собой контроль, предпочитают не говорить, а действовать, а куда заведет их буйный нрав и отсутствие тормозов не знает никто, а уж меньше всего – они сами. Сегодня представителям знака надо помнить об осторожности, если, конечно, они не хотят натворить дел, которые потом будут улаживать долго, и не факт, что сумеют "разгрести" их окончательно и бесповоротно.

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