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Три знака Зодиака, которым сегодня необходимо соблюдать осторожность

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Три знака Зодиака, которым сегодня необходимо соблюдать осторожность

Гороскоп на сегодня для трех знаков Зодиака / Фото: Credits

Нынешний день не располагает к плодотворной работе, какой бы сферы деятельности – профессиональной или бытовой – она ни касалась, в это время лучше отдохнуть, а если есть силы и возможность – помочь тем из окружающих, кто в этом нуждается. В любом случае в этот день всем нам необходимо проявлять осторожность – как в физическом, так и в моральном отношении. 

Сегодня, 29 июня, никуда не спешить и не делать резких движений необходимо представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно соблюдать осторожность. 

Стремительным Овнам (21.03 – 20.04), у которых действие зачастую опережает не только намерение, но и мысль, не стоит никуда торопиться – даже на ускоренный шаг переходить не следует, о занятиях спортом речь и вовсе не идет. Слишком велик риск травм – от растяжений до переломов, поэтому, чем спокойнее сегодня будут вести себя представители знака, тем лучше для них. 

Редко следящим за тем, что они говорят, Водолеям (21.01 – 18.02) сегодня необходимо соблюдать максимальную осторожность в высказываниях – велик риск сказать что-то такое, о чем впоследствии придется всерьез пожалеть. Поэтому звезды настоятельно советуют представителям этого знака несколько раз подумать о том, "как их слово отзовется", мысленно сосчитать до десяти и только потом говорить. 

Любвеобильным и романтичным Рыбам (19.02 – 20.03) стоит быть аккуратными в отношениях с близкими им людьми – особенно нежелательно изменять своей второй половинке, даже если соблазн сделать это будет велик как никогда. Вот только последствия могут оказаться, мягко говоря, негативными – от крупного конфликта до полного разрыва отношений и развода, так что осторожность не повредит. 

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Дата публикации
Просмотры
1365
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