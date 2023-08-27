Три знака Зодиака, которым сегодня необходимо соблюдать осторожность

День мощной энергетики, с которой, несмотря на ее позитивную направленность, необходимо обращаться с максимальной осторожностью. Чрезмерная активность негативно повлияет на самочувствие – может одолеть слабость, появится головокружение и головная боль, поэтому очень важно проявлять одновременно энтузиазм и осмотрительность.

Сегодня, 27 августа, активные действия должны быть сопряжены с осторожностью у всех знаков Зодиака, но для трех из них необходимо особенно беречь себя.

Овен (21.03 – 20.04)

От Овнов потребуется несвойственное им поведение: вместо резких движений им необходимо тщательно продумать каждый свой поступок и проанализировать последствия, и только потом что-нибудь делать. Конечно, это потребует от них определенных усилий, но и результат – осуществленный на «отлично» проект – будет того стоить.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы – если не все, то многое – делают для того, чтобы выглядеть красиво в глазах окружающих, и их сегодняшние действия вряд ли станут исключением из правила. Несмотря на это, им необходимо отказаться от резких движений, потому что они могут негативно сказаться на их самочувствии – в общем, спешить им сегодня нужно, не торопясь.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцам необходимо осознанно и ответственно подойти к выбору цели, к которой они собираются идти в этот день. Определив ее неправильно, представители знака будут усердно – как умеют это делать только они – биться головой об стену, ни на шаг не приближаясь к решению своей задачи, а это для них, пожалуй, самое неприятное, так что осторожность в действиях не помешает.

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