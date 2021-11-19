Три знака Зодиака, которым сегодня необходимо сохранять спокойствие

День хрустальной – чистой и светлой – энергетики, которую нельзя нарушать предосудительными поступками, злыми слова, недобрыми мыслями и даже чересчур громким голосом. Необходимо сохранять спокойствие, не делать резких движений, не кричать и не ссориться, а демонстрировать умеренность во всем – от проявления эмоций до меню.

Сегодня, 19 ноября, сохранять спокойствие необходимо представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них внутренняя нирвана особенно важна.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы часто прячут внутреннее напряжение под маской флегматичности и равнодушия, поэтому окружающие понимают, что дело плохо, только тогда, когда представители знака окончательно выходят из себя. Сегодня звезды настоятельно рекомендуют им сдерживать себя, не впадая в ярость и буйство, поскольку, сделав это, они рискуют показать себя не с лучшей стороны и рассориться – вплоть до расставания – с лучшим другом или любимым человеком. Поэтому для них так важно сохранять спокойствие – оно удержит их от неприглядных поступков.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки – один из самых впечатлительных и мнительных знаков Зодиака, они переживают по любому поводу, а иногда и совершенно без оного. Как ни печально это констатировать, но вред такая реакция приносит только самим представителям знака – те, кто доставляет им моральные страдания, близко к сердцу, как правило, ничего не принимает. Вот и сегодня они могут расстроиться из-за мелочи, на которую другие не обратили бы никакого внимания, в то время как, сохрани они душевное спокойствие, этого удалось бы избежать.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы под влиянием внешних обстоятельств могут не просто расстроиться, а впасть в серьезную – черную – депрессию. Как правило, повод для такой реакции у них должен быть действительно серьезным – мелочами, пусть даже и неприятными, этих людей из седла не выбьешь. Тем не менее, оказавшись в таком состоянии, они очень болезненно его переживают и с трудом из него выкарабкиваются, а всего-то и надо сохранять спокойствие и не допускать "падения" в пропасть отчаяния. Конечно, при наличии раздражающих факторов это не просто, но возможно.

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