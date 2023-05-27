Три знака Зодиака, которым сегодня необходимо сохранять спокойствие

Первый в лунном календаре день, который астрологи – в силу его темной и опасной энергетики – называют демоническим. Любые начинания, предпринятые в этот день, обречены на провал, поэтому бездействия куда предпочтительнее любого действия. Также велика вероятность обмана, мошенничества и интриг, жертвами которых может стать каждый – даже самый осторожный и бдительный – человек. Лучший способ сохранить в это время присутствие духа – сохранять спокойствие, но удастся это далеко не всем.

Сегодня, 27 мая, оставаться в уравновешенном и умиротворенном состоянии духа необходимо представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно сохранять спокойствие.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны, которые славятся своей вспыльчивостью, вообще редко находятся в состоянии полного покоя – эти Карлсоны с моторчиком находятся в вечном движении, причем, как физическом, так и эмоциональном плане. Нынешний день исключением не станет – их подвижность увеличится в разы, что может негативно сказаться на их душевном состоянии, поэтому представителям знака надо немного притормозить.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы, являющиеся обладателем подвижной психики, далеко не всегда могут сдерживать свои душевные порывы, что плохо отражается на их отношениях с окружающими людьми. Сегодня их возбудимость окажется повышенной, что приведет к ссорам и скандалам, особенно это коснется близкого – можно даже сказать, любимого – человека, который может и не простить представителям знака их выходку.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы часто видят окружающий их мир в черном свете, а в такие дни чувствуют себя особенно уязвимыми – им кажется, что весь мир ополчился против них. Вот и сегодня представители знака, подозревая окружающих в самых неприятных вещах, могут впасть в отчаяние – чтобы ничего подобного не произошло, им нужно сосредоточиться на чем-то приятном, тем более, что такого в их жизни достаточно.

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