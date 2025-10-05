Три знака Зодиака, которым сегодня необходимо сторониться соблазнов

Гороскоп / © Credits

Но у этого времени есть и обратная сторона: человека также одолевают соблазны, которым он не всегда может противиться.

Сегодня, 5 октября, противостоять соблазнам желательно всем знакам Зодиака, но трем из них такая стойкость особенно важна.

Близнецы

Близнецам трудно устоять перед соблазном прикупить еще пару-тройку вещей в свой и без того безразмерный гардероб. Не станет исключением и нынешний день, но, возможно, им стоит отнестись к нынешнему дню, как к возможности перестать потакать собственным слабостям.

Лев

Львы, как им кажется, имеющим право помыкать окружающим их людям, но сегодня — а еще лучше, всегда — необходимо спуститься с небес на землю. Даже если у них есть весомый повод для довольства другими, не стоит взлетать чересчур высоко — падать, увы, будет больно.

Водолей

Водолеи, которые любят вкусно поесть в изысканной обстановке, поэтому обожают посещать рестораны. Однако сегодня им придется найти в себе силы и остаться дома — в конце концов, дома тоже можно приготовить что-то вкусное и, удовлетворить тем самым свою страсть к чревоугодию.

