Три знака Зодиака, которым сегодня необходимо стоять на своем

Нынешний день как будто бы специально создан для того, чтобы проверить, насколько сильно человек нуждается в той цели, к которой он стремится. Если он будет двигаться к ней, невзирая ни на какие препятствия, значит, она поставлена правильно и звезды дадут ему силы и возможности для того, чтобы получить желаемое.
Сегодня, 24 ноября, доказывать право на обладание тем, к чему стремишься, необходимо представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них особенно важно стоять на своем – несмотря ни на что.
Телец
Тельцам упорства – а точнее, упрямства – не занимать, в этом смысле они могут дать форы всем остальным представителям Зодиака вместе взятым. Сегодня это качество принесет реальную пользу – им ни в коем случае нельзя отказываться от проекта, над которым они уже начали работать – он принесет серьезный успех.
Весы
Весам настойчивость не свойственна уже хотя бы потому, что они чаще всего не могут определиться, на чем именно им настаивать – представителям знака все возможные варианты кажутся одинаково привлекательными. Но сегодня выбора у них, похоже, не будет, поэтом очень важно отстоять свою точку зрения перед начальством и коллегами.
Стрелец
Стрельцам, страдающим от чрезмерного максимализма, не впервые настаивать на своем не только в профессиональной, но и в личной сфере. Вот и сегодня им нужно упорно отстаивать свою точку зрения в споре с любимым человеком, иначе отношения с ним могут "накрениться" не в их сторону.
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