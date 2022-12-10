Три знака Зодиака, которым сегодня необходимо строго контролировать себя

День мощной позитивной энергетики, которая наполняет людей радостью и оптимизмом. Даже не самые приятные события видятся нам в ином – позитивном – свете, грусть испаряется как вода на солнце, а в голову приходят только светлые и радостные мысли – в общем, создается полное ощущение того, что жизнь налаживается. Но у такого влияния на человека высших сил есть и обратная сторона: на волне позитива легко потерять над собой контроль, а это чревато словами и поступками, о которых впоследствии придется пожалеть.

Сегодня, 10 декабря, контролировать себя необходимо представителям всех знаков Зодиака, но трем из них нужно делать это особенно строго.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы, если речь идет о спонтанных и неадекватных реакциях, всегда находятся в группе риска: находясь в возбужденном состоянии, они могут наломать серьезных дров. Сегодня, когда у многих представителей Зодиака отказывают тормоза, они уж точно не смогут – или не захотят – отвечать за свои поступки, которые правильнее всего было бы назвать выходками. Особенно это касается тех, кто решит "принять на грудь" немного алкоголя.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы очень редко жалеют себя, хотя им этого постоянно хочется – в глубине души они уверены. Что окружающие часто к ним несправедливы, но внешне стараются соответствовать имиджу сильных, не имеющих никаких слабостей людей. Поэтому если сегодня представителям знака не удастся себя проконтролировать, они вполне могут выйти за рамки приличия: человек, рыдающий на глазах у всех, представляет собой печальное зрелище.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы – люди, у которых, как принято говорить в таких случаях, душа нараспашку: они готовы откровенничать с окружающими, даже не очень хорошо им знакомыми, всегда, но сегодня их открытость может перейти все границы. Уже завтра представители знака об этом пожалеют, поскольку выяснится, что объект для своих тайн они выбрали, мягко говоря, негодный, поэтому лучше сегодня не болтать лишнего.

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