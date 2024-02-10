Три знака Зодиака, которым сегодня необходимо тратить деньги с осторожностью

Нынешний день, открывающий лунный месяц, несет в себе чистую и позитивную энергетику, что, тем не менее, не мешает активности мошенников всех мастей, которые будут настойчиво искать, кого бы обмануть. Осторожность важно проявить и в денежных вопросах – велик риск потратить больше, чем человек может себе позволить.

Сегодня, 10 февраля, опасаться мошенничества необходим представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно тратить деньги с осторожностью.

Овен

Овнам необходимо отказаться от крупной покупки, на которую они давно собирают деньги. То, что они приобретут, окажется сломается сразу же после окончания гарантийного сока. Поскольку вместо вышедшей из строя вещи придется покупать новую, от ощущения выброшенных денег отделать не удастся.

Близнецы

Близнецам не стоит отправляться на шопинг: с учетом скидок на старые коллекции они, скорее всего, накупят много того, что им совсем не нужно. Подсчитав траты, они поймут, что переборщили, к тому же, у них возникнет еще одна серьезная проблема: как все это затолкать и в без того переполненные шкафы.

Весы

Весам стоит с максимальной осторожностью отнестись к просьбе заняться благотворительностью, особенно если она будет исходить от людей, которых они плохо знают. Скорее всего, отзывчивых представителей знака захотят банально обмануть, но воспротивиться этому, учитывая рекомендации звезд, вполне в их силах

Читайте также: