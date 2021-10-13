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Три знака Зодиака, которым сегодня необходимо трезво взглянуть на свои возможности

Три знака Зодиака, которым сегодня необходимо трезво взглянуть на свои возможности

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День, когда люди испытывают потребность в переоценке как внешних ценностей, так и внутренних, свойственных человеку способностей и возможностей. Беспристрастный и взвешенный – проще говоря, трезвый – взгляд на них часто помогает изменить свою профессиональную деятельность – а иногда и личную жизнь – к лучшему.

Сегодня, 13 октября, трезво взглянуть на свои возможности смогут представители всех знаков Зодиака, но для трех из них такой анализ окажется необходимым. 

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы – знак, уверенный в себе и своих силах, они крайне редко комплексуют и мучаются от несоответствия собственных стремлений и притязаний своим целям и намерениям: им кажется, что они гораздо лучше других справятся с любой стоящей перед ними задачей. Однако события нынешнего дня заставят их отбросить высокомерие и оценить свои возможности – скорее всего, они не настолько всесильны, как хотят казаться. Невероятно, но факт: это не осложнит, а облегчит задачу, которую они себе наметили. 

Весы (24.09 – 23.10)

Весы – особенно те из них, кто нацелен на достижение важной цели – скорее всего, неверно оценивают собственные силы, поэтому им крайне важно произвести их ревизию и выяснить, насколько серьезны их возможности. Кстати, велика вероятность того, что их выводы будут неожиданными даже для них самих – вполне возможно, что их уверенность в себе базируется на реальных данных, и они могут сделать даже больше, чем наметили. Грешно не воспользоваться таким – благоприятным – стечением обстоятельств. 

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы – знак, которому трезвый взгляд на собственные силы и возможности не помешает никогда – слишком часто они склонны их преувеличивать. Вот и сегодня, поставив перед собой грандиозную – поистине наполеоновскую – задачу, они, похоже, совершенно не учитывают тот факт, смогут они ее решить или нет. Анализ собственного внутреннего состояния поможет им избежать бесцельной траты времени и ресурсов, а заодно и разработать грамотную тактику и стратегию своей работы. 

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