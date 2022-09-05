Три знака Зодиака, которым сегодня необходимо уделить время своей семье

День, который имеет непосредственное отношение к традициям семьи и рода, поэтому астрологи настоятельно рекомендуют провести его со своими близкими – родителями, детьми, любимым человеком. Такое времяпрепровождение даст человеку необходимую для жизни и работы энергию, которой обладают его предки – причем чем дальше они расположены на генеалогическом древе, тем лучше.

Сегодня, 5 сентября, уделить время своим близким необходимо представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них особенно важно провести день в семейном кругу.

Рак (22.06 – 22.07)

Ракам, как самому семейному знаку Зодиака, уделить время своим близким окажется легко и просто – они и без какого-либо принуждения и понукания со стороны звезд с удовольствием это делают. Сегодня же они подготовят встречу с теми, кого любят, с особенной тщательностью: поскольку речь будет идти о малышах, можно предположить, что результатом станет потрясающий детский праздник.

Весы (24.09 – 23.10)

Весы, которые, как известно, являются истинными ценителями всего прекрасного, вполне могут взяться за организацию романтического свидания. Конечно, в военное время возможности у них весьма ограничены, но вряд ли представителей знака это смутит – они в состоянии устроить роскошный и красивый во всех отношениях ужин даже на находящихся неподалеку от дома живописных исторических развалинах.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбам звезды настоятельно рекомендуют вспомнить о пожилых родственниках, которые постоянно страдают от отсутствия внимания со стороны занятых работой потомков – детей и внуков. Поскольку чашки душистого чая с вкупе с душевной беседой им будет вполне достаточно, представителям знака и заморачиваться особенно не придется – можно будет ограничиться визитом в хорошую кондитерскую.

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