Три знака Зодиака, которым сегодня необходимо в любой ситуации сохранять спокойствие

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Содержание Телец Стрелец Водолей

Сегодня, 6 августа, сохранять спокойствие в любой ситуации необходимо всем знакам Зодиака, но для трех из них сдерживать эмоции особенно важно.

Телец

Тельцов сложно вывести из себя, но, уж если это произошло, остановить их будет трудно. Зная за собой такой грех, представители знака должны максимально сдерживать свои эмоции, в противном случае они рискуют встрять в серьезный — и совершенно им не нужный — конфликт.

Стрелец

Стрельцы, далеко не всегда отличающиеся сдержанностью, в период возбуждения могут натворить серьезных дел. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, представителям знака необходимо сохранять спокойствие в любых жизненных обстоятельствах.

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Водолей

Водолеи часто теряют контроль над своими эмоциями. Сегодня они из-за своей несдержанности рискуют рассориться с близким человеком, у которого впоследствии придется долго и упорно выпрашивать прощение — не стоит доводить ситуацию до такого — плачевного — финала.

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