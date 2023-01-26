Три знака Зодиака, которым сегодня необходимо восстановить силы

Нынешний день, по мнению астрологов, не подходит как для суеты и спешки, так и для серьезной работы в целом. Желательно посвятить его рутинной работе и решению мелких, не имеющих особого значения профессиональных вопросов, а еще лучше – отдохнуть и восстановить силы, которых в последнее время было потрачено большое количество.

Сегодня, 26 января, восстановить силы необходимо представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них полноценный отдых станет насущной потребностью.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцам сегодня необходимо провести время в компании любимых людей – родных и близких. Общение с ними позволит им отдохнуть и восстановить силы – как физические, так и моральные, поэтому имеет смысл пригласить в гости тех, с кем представители знака давно не виделись: посидеть за накрытым столом, даже если речь идет всего лишь о чаепитии, и поговорить по душам.

Весы (24.09 – 23.10)

Весы сегодня могут делать все, что их душе угодно, главное, не выбирать ответственные и трудоемкие занятия, иначе полноценный отдых окажется под большим вопросом. Поэтому, коль скоро у них появится зуд деятельности, лучше предпочесть хобби – оно не только успокоит, но и позволит отдохнуть, а заодно и получить удовольствие, что для них имеет большое значение

Козерог (22.12 – 20.01)

Козерогам, для которых лучший отдых – это работа, сегодня необходимо усилием воли отказаться от своего трудоголизма и хотя бы часть дня ничего не делать. Разумеется, просто лежать на диване они не смогут – не в их характере бездействовать, поэтому они могут позволить себе чтение или просмотр сериалов. Ну а если станет совсем невмоготу, можно немного прибрать в доме.

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