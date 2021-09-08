Три знака Зодиака, которым сегодня необходимо встать пораньше

Необходимо пользоваться ею по максимуму и обязательно – с благими целями, в противном случае мощный энергетический заряд может ударить по своему «хозяину». Лучше всего пойдут дела у тех, кто встанет рано и сразу же приступит к работе.

Сегодня, 8 сентября, всем знакам Зодиака необходимо встать пораньше, но трем из них такой режим дня принесет особенную удачу.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны – один из самых энергичных знаков Зодиака, поэтому сегодня в плане активных действий они превзойдут сами себя: как батарейки в знаменитой рекламе они будут работать без устали с раннего утра и до позднего вечера. Именно поэтому для них крайне важно встать пораньше, чтобы не упустить время, когда их организм полон сил и находится на подъеме – за считанные часы им удастся легко и быстро выполнить задания, на которые в другое время ушел бы целый день.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы, чего уж тут греха таить, очень не любят вставать рано, но сегодня им придется изменить своим привычкам и проснуться, что называется, с петухами. Ранее утро им необходимо будет потратить на подготовку к вызовам, которые поставит перед ними наступающий день – привести себя в форму как морально, так и физически. Только в таком случае представители знака смогут выйти победителями из любых ситуаций – как профессионального, так и личного свойства.

Козерог (22.12 – 20.01

Козероги привыкли вставать рано – для них это не составляет никакой сложности: они уверены, что чем раньше встаешь, тем больше успеваешь. Но сегодня представители знака неожиданно для самих себя захотят поспать подольше, а им ни в коем случае нельзя этого делать – они могут упустить важный шанс профессионального свойства, который представится им именно утром, а не в какое-то другое время этих суток. Поэтому им не стоит искушать судьбу ради того, чтобы проспать лишний час.

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